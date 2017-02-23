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Adana'da intihar gişirimi: Kendini alt geçide attı

Kendini köprüden alt geçide atarak intihara kalkışan kadın ağır yaralandı.

23.02.2017 - 06:14
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Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana gelen olayda Selin H. (26), adlı kadın, Dörtyol kavşağında yaya yolunda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, kendini Dörtyol alt geçidine attı.

Adana'da intihar gişirimi: Kendini alt geçide attı

Düşmenin etkisiyle Selin H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selin H.’yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Selin H.’nin hayati tehlikesinin olduğunu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.


Adana'da intihar gişirimi: Kendini alt geçide attı

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