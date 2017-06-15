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Adana'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

İntihar etmek için üst geçide çıkan bir genç, polis tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

15.06.2017 - 04:14
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Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana gelen olayda, üst geçidin korkuluklarından aşağı sarkan bir kişiyi gören vadandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kendini aşağı atacağını söyleyen vatandaşı ikna etmek için bir süre konuştu. Polislerin çabası sonucu ikna olan genç, üst geçitten indirildi.

Adana'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Psikolojisinin bozuk olduğu, aynı yerde daha önce de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen ismi açıklanmayan 20'li yaşlarındaki genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Adana'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Adana'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

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