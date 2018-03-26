Adana'da intihara kalkışan kadını gondolcu kurtardı

48 yaşındaki Zelo B. yaşadığı sorunlardan dolayı intihar etmek isteyerek Seyhan nehri'ne atladı. Suya atlayan kadını gören, gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı Yüksel Karbağ kurtardı.

GELİN VE DAMADIN YARDIMI KURTARDI

Zelo B., Merkez Park'ın Seyhan Nehri kıyısından kendini suya attı. Bu sırada Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na ait gondol ile gelin-damat gezdiren Yüksel Karabağ, sudaki kadını fark etti.

Gondol ile Zelo B.'ye yaklaşan Karabağ, gelin ve damadın da yardımıyla kadını boğulmaktan kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulansta tedavisi yapılan Zelo B., daha sonra ifade vermek için polis tarafından karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.