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Adana'da ırmağa giren iki kişi boğuldu

Balık tutmak için Saimbeyli ilçesindeki ırmağa giren 2 kişinin cesedi bulundu.

19.06.2017 - 08:35
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BOĞULM

Adem Akbolat ve arkadaşı Ali Duran, balık tutmak amacıyla motosikletle Karakuyu Mahallesi'nden geçen Göksu Irmağı'na gitti.

100 METRE İLERİDE CESETLERİ BULUNDU

Akbolat ve Duran'dan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Irmağa girdikleri noktada iki arkadaşın motosiklet ve elbiselerini bulan yakınları, durumu jandarma ve Saimbeyli Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İş makinesiyle suyun akış yönü değiştirilerek yapılan aramada, Akbolat ve Duran'ın cansız bedenleri ırmağa girdikleri noktanın 100 metre ilerisinde bulundu.

Savcının incelemesinin ardından Akbolat ve Duran'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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