taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Adana'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Bir şantiyeye dökülen toprak yığının fazla gelmesi nedeniyle 6 metrelik istinat duvarı çöktü.

04.03.2017 - 01:07
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde Huzurevleri Mahallesi 77060 sokak’ta Konuralp Apartmanı’nda meydana gelen olayda, apartmanın yan tarafından bulunan şantiyeye ait 6 metrelik istinat duvarı, aşırı toprak yığınları yüzünden yüke dayanamadı ve büyük gürültü ile çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, apartman otoparkında bulunan 6 araç hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri apartman çevresinde ve şantiyede incelemelerde bulundu.

Adana'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Araç sahibi İsmail Kaloğlu büyük bir gürültü duydukları belirterek, “Apartman yönetici arkadaşım arayıp olayı izah etti. Birkaç gündür şantiyedeki arkadaşları uyarıyorduk buraya yığma yapmayın diye, yağmurun da yağmasıyla birlikte iyice bu duvar pelte gibi oldu araçlarımızın üstüne çöktü. Daha kötü şeylerde olabilirdi, gündüz burada çocuklarımız oyun oynuyor, Allah korudu. Araçlar berbat durumda” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

2
ABD’den Yemen’de hava saldırısı

ABD’den Yemen’de hava saldırısı

3
Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

0
Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı

1
Elazığ'da yan baktı kavgası: 1 yaralı

Elazığ'da yan baktı kavgası: 1 yaralı

2
Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ'da terör operasyonu

0
Adıyaman'da 3,7 şiddetinde deprem

Adıyaman'da 3,7 şiddetinde deprem

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM