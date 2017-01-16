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Adana'da kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi

Adana Kozan'da sağlıksız koşulda ekmek ve tatlı üretimi yaptıkları belirlenen yerlere baskın düzenlendi.

16.01.2017 - 11:48
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Zabıta müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları baskınla 200 paket Suriye ekmeği ve 100 kilo civarında tatlıya el koydu. Üretim koşulları bilinmeyen ve ilçeye dışarıdan getirildiği tespit edilen ekmek ve tatlıların, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşların tüketimine yönelik satıldığı öğrenildi.

Adana'da kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi

EL KONDU

Satış yapan Suriyeli hakkında idari yaptırım tutanağı tutulurken, ekmek ve tatlılar yem olarak değerlendirilmesi için Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Zabıta yetkilileri vatandaşları, ekmek başta olmak üzere sağlıksız koşullarda üretilen gıda maddelerini satın almamaları konusunda uyardı.

Elde veya seyyarda kaçak satış yapanları gören vatandaşların zabıtaya ihbarda bulunmaları istendi.

Adana'da kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi

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