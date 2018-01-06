taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Adana'da kaçak kazı operasyonu

Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluş gününde evinin bahçesinde ‘Fransız’ definesi aramak için yolun altında 25 metre uzunluğunda tünel kazan 5 kişi yakalandı.

AA | 06.01.2018 - 08:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da kaçak kazı operasyonu

KAÇAK KAZI FARK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Buruk İstiklal Mahallesi 4112 Sokak'tan yüksek ses geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahçede kaçak kazı yapıldığını fark etti.

Evin bahçesinde kazılan tünelden çıkan ev sahibi Erman B. ve arkadaşları Ramazan Y, Abdurrahman C, Mahmut M. ve Osman Y. gözaltına alındı.

Adana'da kaçak kazı operasyonu

25 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KAZI

İncelemede define arayan 5 kişinin 3,5 metre derinliğinde, bir metre çapında ve 25 metre uzunluğunda tünel kazdıkları belirlendi. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Adana'da kaçak kazı operasyonu

İlginizi Çekebilir
Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü
Kimliği belirlenemeyen bir kişi, süpermarket sahibini öldürdü, yanında bulunan bir kişiyi de yaraladı.
İzmir'de kaza: 1 yaralanın hayati tehlikesi var
İzmir'de meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı
Memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş U.K., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle uzman çavuşun hayati tehlikesi devam ediyor.
Karaman'da iki kişi uyuşturucu komasına girdi
Karaman'da inşaat halindeki bir binada uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

66
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

63
İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

20
Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

80
Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin

Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin

15
FBI Clinton Vakfı'nın inceleme altına aldı

FBI Clinton Vakfı'nın inceleme altına aldı

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM