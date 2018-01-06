Adana'da kaçak kazı operasyonu

Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

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BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.