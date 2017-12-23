Adana'da kaçak kesilmiş tavuklar bulundu

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen emniyet görevlileri, kaçak tavuk kesimhanesine baskın yaptı. Operasyonda 3 bin canlı ve 3 ton kesilmiş tavuğa el konulurken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.





KESİLMİŞ TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

Kaçak tavuk kesimhanesinde, 3 bin adet canlı ve 3 ton da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

LOKANTALARA SATIYORLARMIŞ

Kesimhanede kesilen tavukların, lokantalara satıldığı ve özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.



