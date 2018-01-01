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Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu

Merkez Seyhan ilçesinde, kaçak olarak tavuk kesimi yapıldığı tespit edilen iş yerinde iki ton beyaz et ve bin canlı hayvan ele geçirildi.

AA | 01.01.2018 - 05:39..
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Akkapı Mahallesi'nde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle adrese gitti.

Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu

2 TON TAVUK ETİ VE BİN CANLI HAYVAN BULUNDU

Ekiplerin adreste yaptığı aramada, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan iki ton tavuk eti ile bin canlı hayvan ele geçirdi. Aramalarda farklı markalara ait çok sayıda koli bulundu.

Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu VİDEO

Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu

Canlı tavuklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi, ele geçirilen beyaz etlerde hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yeri sahibine ise kaçak kesim yapmaktan para cezası uygulandı.

Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu

Adana'da kaçak tavuk kesimi operasyonu

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