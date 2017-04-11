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Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

Adana'da kalas yüklü kamyonette yapılan aramada 116 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü Vedat Ay gözaltına alındı.

11.04.2017 - 16:31
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Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan gelen bir kamyonetin kasasına gizlenmiş esrarın şehir merkezinde dağıtılacağı bilgisini aldı. Kontrol noktası oluşturan ekipler, Vedat Ay'ın kullandığı kamyoneti durdurdu.

116 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İçerisinde inşaat kalasları bulunan kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, poşetler içerisinde toplam 116 kilo esrar buldu.

"3'ÜNCÜ EVLİLİĞİM İÇİN BAŞLIK PARASI LAZIMDI"

Gözaltına alınan Vedat Ay, kamyoneti Diyarbakır'dan teslim alıp, sorunsuz olarak Adana'ya getirmek için anlaştığını söyledi. Ay, "Biri resmi nikahlı 2 eşim var. Üçüncü evliliğimi yapmak istiyordum. Başlık parası istediler, ben de para kazanmak için araştırma yaparken böyle bir teklif geldi. Kamyoneti Adana'ya getirecek, içerisindeki malı teslim ettikten sonra geri dönecektim. 2-3 kez sorunsuz nakliye yapmam karşılığında da kamyonet benim olacaktı" diye ifade verdi. Suçunu itiraf eden Vedat Ay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı


Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

Adana'da kalas yüklü kamyonetten 116 kilo esrar çıktı

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