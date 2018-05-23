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Adana'da kamyon lastiğinde 6 bin paket kaçak sigara

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, durdurdukları kamyonetin lastiğine gizlenmiş kaçak sigaraları ele geçirdi.

İHA | 23.05.2018 - 02:31..
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Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 6 bin paket sigara yakalanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Adana'da kamyon lastiğinde 6 bin paket kaçak sigara


SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI SORGUYA ALINDI

Adana istikametinden doğru giden bir kamyonda kaçak sigara ihbarı yapıldı. Polis ihbar üzerine harekete geçti, kamyonun gidiş güzergahında önlem aldı. Kısa bir süre sonra polisin kurduğu pusuya doğru gelen kamyo durduruldu.

Yapılan aramalarda, tamirci gibi levyelerle lastkleri çıkaran ekipler, lastikleri içerisinden 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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