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Adana'da kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı

Seyhan'da kamyonet sürücüsü, yol kenarında oturan anne ve 2 çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı.

İHA | 03.07.2018 - 19:41..
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Barış Caddesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Yunus Emre A. yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, market önünde oturan 32 yaşındaki Ayşe Barut ile çocukları Ali ve Eyüp Barut'a çarptı.

ÇOCUKLAR CAMDAN İÇERİ SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan marketin camından içeri savruldu. Kısa süreli şoka giren anne Ayşe Barut, yerden kalkıp yaralanan çocuklara baktı.

Olay yerine çağırılan ambulansla anne ve çocukları, hastaneye kaldırılırken kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı VİDEO


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