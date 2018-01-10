Adana’da kamyonet tavanında 25 kilo esrar yakalandı

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Aşırı su içmek doğru mu?

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Doğu Gutalı Kasım bebek için imza kampanyası

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Sağlıklı böbrekler için hangi baharatlar kullanılmalı?

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1 HDP'ye oy veren beyaz Türklere Hasip Kaplan şoku Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet olsun diye, CHP'den umudu kesip HDP'nin arkasına takılan Türk seçmen, Hasip Kaplan'ın 'Türk istemiyoruz' sözleri karşısında ne hissetmiştir?

2 Gaziosmanpaşa’da 50 yıllık sorun çözüme kavuşuyor İlçede, halkın yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatları sökülerek, yer altına alınıyor.

3 Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi Konya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Herşey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.

4 Ani kazalara karşı Dünya'nın en sağlam koruyucu maddesi Bilim adamları ve ar-ge mühendisleri tarafından geliştirilen bir madde, ani kazalarda yaşanan hasarı sıfıra indirmeyi hedefliyor.

5 George Monbiot'in 'Yaban Yaşam' kitabı raflarda İngiliz yazar Monbiot'in yeni kitabı Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

6 Kanal Riva’da imzalar atıldı “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi” için ihale sözleşmesi yapıldı.