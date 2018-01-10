taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7685
EURO
4,4992
ALTIN
158,81
PETR
69,1500

Adana’da kamyonet tavanında 25 kilo esrar yakalandı

Adana'da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

İHA | 10.01.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı.

25 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonetin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan geçeceği bilgisine ulaşıldı. Polis hemen otoyolda önlem aldı. Bir süre sonra beklenen kamyonet gelince polis hassas burunlu narkotik köpeği "Kanas" ile arama başlattı. Kanas bir süre sonra kamyonetin tavanına tepki verdi. Polis tavanı açtığında buraya gizlenmiş halde 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Zanlı Ö.Ş. de (43) gözaltına alındı.

Adana’da kamyonet tavanında 25 kilo esrar yakalandı

Zanlının hassas burunlu köpeklerin esrarın kokusunu almaması için bagaja yaprak salamurası koyduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana’da kamyonet tavanında 25 kilo esrar yakalandı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de yavru kediler ölü bulundu
İzmir Konak'ta 4 yavru kedi sokakta ölü halde bulundu.
20 liseli kız, 2 kızı demir çubuklarla dövdü
İzmir Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20 kadar kız öğrenci, 2 kız öğrenciyi demir çubuklarla döverek bayılttı.
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi
Adana’da bir kişi ‘Banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.
Ankara'daki yangında bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı
Ankara'da bir sanayi sitesi içinde bulunan boya fabrikasında yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangından yaralı ve ölü haberi gelmezken, mahsur kalan köpek de kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

64
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

80
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

83
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

40
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

424
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

83
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM