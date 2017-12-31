taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

Adana'da karakola patlayıcı atan çocuk sayısı 5 oldu

Adana'da geçtiğimiz gün polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atanlar arasında olduğu belirlenen 2 çocuk daha yakalandı.

İHA | 31.12.2017 - 03:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dwq

Adana'da geçtiğimiz gün polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atan ve PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 çocuk daha düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da karakola patlayıcı atan çocuk sayısı 5 oldu


DÜN GECE 5 KİŞİ YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı. TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros Mahallesi’nde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, dün gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 3’ü çocuk 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Adana'da karakola patlayıcı atan çocuk sayısı 5 oldu VİDEO


Adana'da karakola patlayıcı atan çocuk sayısı 5 oldu


5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ OLDU

Bugün ise araştırmayı derinleştiren polis ekipleri Barbaros Mahallesi’ne bir baskın daha yaptı. Bu baskında ise PKK’ya üye olduğu öne sürülen A.D. (15) ve M.D. (13) yakalandı. 2 çocuk adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Aydın'da şüphelenilen zırhlı araçtan pompalı tüfek çıktı
Aydın'da yol kontrolü yapan emniyet ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurduğu bir araçtan, pompalı tüfek ve tabanca çıktı.
Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları tutuklandı
Kahramanmaraş'ta iş makineleri ve kamyonlardan mazot çalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü
Batı Kudüs'te bir binaya asılan pankartta, Trump'a İsrail'i büyütmek için çalışmasından dolayı teşekkür edildi.
Kastamonu'da düğünde alacak-verecek kavgası
Kastamonu'da düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

97
Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

32
Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

4
Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

33
ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

0
Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

8
Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM