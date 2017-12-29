Polis merkezinin arkasına yüzleri maskeli iki çocuk ses bombası attı. Meydana gelen patlama, şehrin çeşitli yerlerinden duyuldu. Emniyet güçleri bölgede çalışma başlatırken, ses bombası atanların 13 yaşlarında olduğu tespit edildi.

Adana'da karakolun arkasına el yapımı patlayıcı atıldı VİDEO

EL YAPIMI PATLAYICI ATIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Polis Karakolu'nun arkasında meydana gelen olay sonrası, bölgeye birçok polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen kar maskeli çocukların, 13 yaşlarında oldukları belirtildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede, el yapımı patlayıcının (EYP) ses bombası tarzında olan bir bomba olduğunu tespit etti.

BİR EVİN CAMLARI KIRILDI

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da olay mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Atılan ses bombası sonucunda bir evin camları kırılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin olayı gerçekleştiren çocukları arama çalışmalarına devam ediyor.