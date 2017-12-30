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Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı

Adana'da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atan PKK üyesi 3'ü çocuk 5 kişi yakalandı.

İHA | 30.12.2017 - 04:29..
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Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı

Dün gece Adana'da bir karakolun arkasına atılan el yapımı patlayıcı için soruşturma başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı.

Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı VİDEO

Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı


3'Ü ÇOCUK ÇIKTI

TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros mahallesinde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi.

Adana'da karakolun arkasına el yapımı patlayıcı atıldı VİDEO

Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı


POLİSLER PKK ÜYESİ OLDUKLARINI BELİRTTİ

Düzenlenen baskında şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonda yakalanan, Resul B. (12), Hüseyin K. (14), Nur A. (18), Veysi B. (18) ve Kadir E. (17) adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, polislerin tespitlerinde şahısların PKK üyesi olduğu öne sürüldü.

Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı

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