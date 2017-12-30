Dün gece Adana'da bir karakolun arkasına atılan el yapımı patlayıcı için soruşturma başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı.
Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı VİDEO
3'Ü ÇOCUK ÇIKTI
TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros mahallesinde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi.
Adana'da karakolun arkasına el yapımı patlayıcı atıldı VİDEO
POLİSLER PKK ÜYESİ OLDUKLARINI BELİRTTİ
Düzenlenen baskında şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonda yakalanan, Resul B. (12), Hüseyin K. (14), Nur A. (18), Veysi B. (18) ve Kadir E. (17) adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, polislerin tespitlerinde şahısların PKK üyesi olduğu öne sürüldü.