Adana'da karakolun arkasına patlayıcı atanlar yakalandı

Adana'da giyim mağazası soyan üç hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul'da iki aracın yaptığı kaza sonrası, sürücüler arasında çıkan kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

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ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki yönetim karşıtı gösteriler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Ruhani'nin ülkeyi kaos, şiddet ve kan ihraç eden bir ülkeye çevirdiğini belirtti.