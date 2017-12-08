taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8682
EURO
4,5528
ALTIN
155,33
PETR
62,0700

Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü

Adana'nın Kozan İlçesinde Karayolları 56. Şube şefliğine ait hizmet binasında gece geç saatlerde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

İHA | 08.12.2017 - 05:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait çok sayıda araç ve personel müdahale etti. Yangında, Karayolları 56. Şube şefliği hizmet binası, garajda bulunan bir minibüs, bir adet kamyon ve bir adet kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü

Öte yandan Karayolları personelleri tarafından bazı araç ve iş makineleri de yangından son anda kurtarıldı.

Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü

Giderek büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise devam eden yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü VİDEO


Adana'da Karayolları hizmet binası küle döndü

İlginizi Çekebilir
Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu
Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Uluslararası hukuk uzmanları, DEAŞ'ın yeniden faaliyete geçebileceğini belirtti.
Sarhoş adam aynadaki yansımasına hesap ödemeye kalktı
Türkiye'de oturduğu büfeden çıkan bir adam, aynada gördüğü kendi yansımasına hesap ödemeye kalktı.
Diyarbakır'da kumar oynayanlara ceza yağdı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı asayiş uygulamasında, tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL para cezası kesildi.
Küçükçekmece'de bir binaya ses bombası atıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binanın girişine kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

30
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

14
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

5
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

59
İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

42
Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

15
UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

UEFA'da seri başı takımlar belli oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM