Adana'da karayolu havuza döndü

Adana’da kanalın taşması sonucunda karayolu sular altına kaldı. Mahsur kalan bir araç çekici yardımıyla çıkartıldı. Olay, Sarıçam İlçesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altında meydana geldi.

Karayolu yaklaşık bir metre kadar sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, DSİ’ye ait sulama kanalına fazla su verilmesi nedeniyle kanal taştı. Taşan suyun karayoluna dökülmesiyle yaklaşık bir metre kadar taşkın oluştu.

KARAYOLU HAVUZA DÖNDÜ

Yaklaşık 1 metre yükseliğe dayanan taşkından geçmeye çalışan bir otomobil su içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Bazı sürücüler ise su dolu yoldan geçmek isterken zor anlar yaşadı. Motosikletli bir kişi ise suyun yüksekliğini fark etmeyince, köprünün altında mahsur kaldı. Motosiklet sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıktı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Suyun çekilmesini ardından yol trafiğe tekrar açılacak. Öte yandan, bu yıl içerisinde aynı karayolunu ikinci defa su bastı. İlki 23 Ocak Salı günü meydana gelmişti.