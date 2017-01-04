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Adana'da karıştırılan cenazeye tören düzenlediler

Adana Adliyesi'nde avukat Aydın Gültekin yerine, tanınmayan bir kadının cenazesine tören yapıldı.

İHA | 04.01.2017 - 13:25
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Kentin tanınmış avukatlarından Adana Barosu Üyesi Aydın Gültekin (87), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 30 Aralık 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

YANLIŞ CENAZEYE TÖREN YAPTILAR

Adana Adliyesi'nde yanlış cenazeye tören düzenlenirken, cenazelerin karıştığı gasilhanede ortaya çıktı.

Adana'da karıştırılan cenazeye tören düzenlediler

Özel Adana Hastanesi Morgu'nda cenazelerin karıştırıldığı ve yanlışlıkla ismi bilinmeyen bir kadına ait cenazenin alınarak tören yapıldığı ortaya çıktı. Karışıklığı, kadına ait cenazenin sahiplerinin gasilhanede fark ettiği bildirildi.

''ÖLÜYE KARŞI SAYGINIZ OLSUN BARİ''

Gültekin'in başka bir yakını ise sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla olaya tepki gösterdi: “Vefat eden bir yakınımızın naaşı yerine, başka bir naaş verilmiş. Adana Adliyesi'nde yapılan tören, diğer naaşa yapılmış oldu; neyse ki gasilhanede olayı diğer aile fark etmiş. Ölüye karşı saygınız olsun bari.”

Adana'da karıştırılan cenazeye tören düzenlediler

Adana'da karıştırılan cenazeye tören düzenlediler

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