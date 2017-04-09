Adana'da karnaval çoşkusu

Kenti büyük bir şölen alanına çeviren karnavalda düzenlenen etkinliklere katılanlar büyük coşkuya ortak olurken, rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri dolduranlar hafta sonu boyunca adeta uyumadı.

KARNAVAL ALANINDA YOĞUNLUK

Kentin önemli caddelerinde ve karnaval alanında büyük yoğunluk yaşanırken insanlar yürümekte zorlandı, trafik ise durma noktasına geldi.

50 BİN KİŞİ KATILDI

Yurtiçinden ve yurtdışından gelen binlerce kişiyi Adana'da buluşturan karnavalda, eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer aldı. 50 binden fazla kişinin katıldığı, Kolpa ve Pandora Gruplarının verdiği konserde ise eğlence zirveye ulaştı. Redd Grubu ve Umut Kuzey'in konserleri de büyük ilgi çekti.

KOSTÜMLÜ KOŞU İLGİ ÇEKTİ

Karnaval etkinlikleri arasında yer alan kostümlü karnaval koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Koşuya katılanlar hazırladıkları ilginç kıyafetleriyle 800 metrelik parkurda koşarken karnaval ruhunu en iyi şekilde yansıttı. Karnavalda ayrıca Anne- Baba- Çocuk Koşusu ile 10 kilometrelik 'Ödüllü Halk Koşusu düzenlendi. 5 yıldır düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı aynı zamanda Adana'da büyük bir ekonomik canlanma da yaşattı. Karnaval alanında kurulan stantlarda portakal çiçeği temalı el yapımı ürünlerin satışlarında patlama oldu.

HALKIN KARNAVALI OLDU

Portakal çiçeklerinin kokuları eşliğinde baharı karşılamak üzere insanları Adana'da buluşturan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, son 2 yıldır kortej olmamasına rağmen halkın karnavala sahip çıktığını belirtti.

ADANA ÜNLÜLERİ AĞIRLADI

Karnaval için ünlü simalar bu yıl da Adana'ya akın etti. Portakal Çiçeği Karnavalı için Adana'ya gelenler arasında Nükhet Duru, Meltem Cumbul, Bedri Baykam, Menderes Samancılar, Emre Karayel, Timur Savcı, Arif Keskiner, Nebil Özgentürk, Erdal Cindoruk, Rıza Akın, Murat Hasari, Faruk Tınaz, Levent Veziroğlu, Nur Veziroğlu, Levent Özdilek, Mehmet Turgut ve Galip Erdal gibi isimler yer aldı.



























