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Adana'da katil zanlısının evi kundaklandı

Adana'da bıçaklanarak öldürülen kişinin yakınları, cezaevindeki katil zanlısının evini kundakladı.

01.05.2017 - 21:26
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Adana'da katil zanlısının evi kundaklandı

Merkez Sarıçam ilçesindeki evinde dün sabaha karşı bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsa Arıç'ın (17) yakınları, tutuklanan katil zanlısı İ.D'nin (17) Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evini ateşe verdi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILINCA YOLDA GEÇEN BİR KİŞİ YARALANDI

Bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yoldan geçen kişi, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öfkeli grup, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi. Polisin uyarısıyla grubun uzaklaşmasının ardından alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da katil zanlısının evi kundaklandı

EVDE KİMSE YOKTU

Kundaklama sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın imam nikahlı eşi Z.K. (16) ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Arıç'ın evinde sabaha karşı uyandığı sırada karşılaştığı İ.D. tarafından bıçaklandığı, zanlının balkondan atlayarak kaçtığı iddia edilmişti.

Adana'da katil zanlısının evi kundaklandı

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