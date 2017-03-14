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Adana'da kavga ettikleri genci boğarak öldürdüler

Adana'da 22 yaşındaki Gökhan Nas’ı boğarak öldüren iki kardeşe müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

14.03.2017 - 11:54
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S. kardeşler, çocukluk arkadaşları Gökhan Nas’ı arayarak çalışmak için Karabük’e gideceklerini söyledi. Nas ise kardeşlerle konuşacağı bir konu olduğunu söyleyip yanlarına gitti.

Adana'da kavga ettikleri genci boğarak öldürdüler

MÜTEAHHİDİN YANINA GİTTİLER

İddiaya göre Nas, S. kardeşlere, daha iyi para kazanabilecekleri bir iş ayarladığını müteahhitleri dolandıracaklarını söyledi. Teklifi kabul eden S. kardeşler, Nas ile birlikte Bahçeşehir Mahallesi’nde inşaat yapan bir müteahhidin yanına gittiler.

Nas, kardeşleri pencere ve kapı ustası olarak tanıttı. Müteahhidin isteği üzerine S. kardeşler ölçü alarak fiyat verdi. Pencereler ve kapıların yapımı için malzeme bedeli olarak müteahhitten toplam 7 bin lira para alan Nas, bu paradan 300 lira S. kardeşlere verdi.

Adana'da kavga ettikleri genci boğarak öldürdüler

MÜTEAHATTİN TEKRAR PARA İSTEDİLER

Halil S., kardeşine ’Gökhan bizi kandırıyor. Paranın çoğunu alıyor bize az veriyor. Benim zoruma gidiyor’ dedi. İki kardeş daha sonra müteahhidin yanına giderek malzemelerin sevkiyatı için 2 bin lira daha istedi. Müteahhidin durumu anlattığı Gökhan Nas ise, "Para verme. Malzemeler takılsın o zaman verirsin" dedi. Müteahhidin para vermemesi üzerine S. kardeşler mahalleye döndü.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER

17 Şubat’ta S. kardeşler ile Gökhan Nas, konuyu görüşmek üzere merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Akdeniz Mahallesi’nde buluştu. Gökhan Nas’ın kullandığı araç içinde konuşmaya başlayan Halil S., işten vazgeçmek istediklerini söyledi. Gökhan Nas ise "Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Dönmek isteyen bedelini gerektiği gibi öder" dedi. Bunun üzerine Halil S., Gökhan Nas’ı yumruklamaya başlarken arka koltukta oturan Mehmet Sait ise Nas’ın boğazını sıktı. Gökhan Nas’ın öldüğünü fark eden S. kardeşler, cesedi bir çukura gömüp üzerini molozla kapattı.

Adana'da kavga ettikleri genci boğarak öldürdüler

KARDEŞLER TUTUKLANDI

Gökhan Nas’ın aracında kan fark eden polisler başlattıkları soruşturma sonucu en son birlikte görüldüğü Halil S. ile kardeşi Mehmet Sait’i yakaladı. Nas’ın cesedi de gömüldüğü yerden çıkartılıp, yapılan otopsinin ardından mezarlıkta defnedildi.

Tutuklanan kardeşler hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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