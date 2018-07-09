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Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı

İki grup arasında çıkan kavgayı ayıran 3 kişi, pompalı tüfekle vuruldu.

İHA | 09.07.2018 - 07:01..
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Çukurova İlçesi Çatalan Batı Köprüsünde meydana gelen olayda, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı. Köprü üzerinde balık tutan gençler ise iki grup arasında kavgayı ayırdı.

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı

KAVGAYI AYIRAN GENÇLERE SALDIRDILAR

Kavgayı ayırdıktan 15 dakika sonra, olaya karışan bir grup motosikletle tekrardan geldi. Motosiklet üzerinden inen şahıslar kavgayı ayıran gençlere pompalı tüfekle defalarca ateş açıp, olay yerinden hızla kaçtı. Üzerlerine ateş açılan gençler arasında, Derman K., Hasan Ö. ve Mazlum K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı VİDEO

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet ile Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis ise kaçan zanlıları yakalama çalışmaları başlattı.

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı

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