Çukurova İlçesi Çatalan Batı Köprüsünde meydana gelen olayda, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı. Köprü üzerinde balık tutan gençler ise iki grup arasında kavgayı ayırdı.

KAVGAYI AYIRAN GENÇLERE SALDIRDILAR

Kavgayı ayırdıktan 15 dakika sonra, olaya karışan bir grup motosikletle tekrardan geldi. Motosiklet üzerinden inen şahıslar kavgayı ayıran gençlere pompalı tüfekle defalarca ateş açıp, olay yerinden hızla kaçtı. Üzerlerine ateş açılan gençler arasında, Derman K., Hasan Ö. ve Mazlum K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adana’da kavgayı ayırmak isteyenlere silahlı saldırı VİDEO

