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Adana'da kaybolan film ekibi drone'la bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanda yolları kaybeden film seti ekibi drone ile bulunarak kurtarıldı.

15.02.2017 - 16:05
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Adana'nın Aladağ ilçesinde karlı kaplı ormanlık alanda  kaybolan 10 kişilik film ekibi, yerleri "drone" sayesinde bulunarak kurtarıldı.

DRONE SAYESİNDE KURTARILDILAR

Sinemacıların, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek  yardım çağrısında bulunması üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire  Başkanlığına bağlı Can-Kur ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Karla kaplı ormanlık alanda kaybolan sinemacılara bulmakta zorluk  yaşayan ekipler, "drone"la yer tespiti yaptıktan sonra iş makineleriyle yol  açarak bölgeye ulaştı.

Kaybolan film ekibi drone sayesinde kurtarıldı

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