Adana'da kaybolan film ekibi drone'la bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesinde karlı kaplı ormanlık alanda kaybolan 10 kişilik film ekibi, yerleri "drone" sayesinde bulunarak kurtarıldı.
DRONE SAYESİNDE KURTARILDILAR
Sinemacıların, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulunması üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Karla kaplı ormanlık alanda kaybolan sinemacılara bulmakta zorluk yaşayan ekipler, "drone"la yer tespiti yaptıktan sonra iş makineleriyle yol açarak bölgeye ulaştı.