Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana’da medikal malzeme satan, annesi ve babası yıllar önce ölen Denizhan Dener, 6 yıllık sevgilisi Z.K.’yi (25) istemesi için akrabalarını Seyhan ilçesinde bulunan evine çağırdı. Emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76), halası Nursen Metin (68), kızları Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ile Gönül Cengiz’in oğlu Suphi Cengiz (38) Dener’in Kurtuluş mahallesindeki dairesine gitti.

TEK TEK ÖLDÜRDÜ

Evde, Hatay’da oturan Z.K.’yi istemeye gitmeye hazırlanan Dener ile aile büyükleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre aile büyüklerinin, Z.K.’nin kendilerine uygun olmadığını söylemesi üzerine Dener, tabancasını çekip, evdeki herkesi tek tek öldürdü.

"HEPSİNİ VURDUM"

Yoğun silah seslerini duyanlar polisi ararken, 5 kişiyi katleden Denizhan Dener, önce Hatay’daki Z.K.’yi arayıp, cinayeti anlattı, ardından da 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp evinin adresini verdi. ‘Hepsini vurdum’ diyen Dener, telefon açıkken tabancasındaki son kurşunu da kendi başına sıkarak yaşamına son verdi.

Denizhan Dener’in sevgilisi Z.K. da Hatay’dan olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener’in elinde olduğu belirlendi.

SEVGİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Denizhan Dener’in sevgilisi Z.K. da Hatay’dan olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener’in elinde olduğu belirlendi.