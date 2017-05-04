taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.863
USD
3,5317
EURO
3,8504
ALTIN
140,74
PETR
50,7000

Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

04.05.2017 - 08:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ADANAA

Adana’da medikal malzeme satan, annesi ve babası yıllar önce ölen Denizhan Dener, 6 yıllık sevgilisi Z.K.’yi (25) istemesi için akrabalarını Seyhan ilçesinde bulunan evine çağırdı. Emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76), halası Nursen Metin (68), kızları Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ile Gönül Cengiz’in oğlu Suphi Cengiz (38) Dener’in Kurtuluş mahallesindeki dairesine gitti.

TEK TEK ÖLDÜRDÜ

Evde, Hatay’da oturan Z.K.’yi istemeye gitmeye hazırlanan Dener ile aile büyükleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre aile büyüklerinin, Z.K.’nin kendilerine uygun olmadığını söylemesi üzerine Dener, tabancasını çekip, evdeki herkesi tek tek öldürdü.

"HEPSİNİ VURDUM"

Yoğun silah seslerini duyanlar polisi ararken, 5 kişiyi katleden Denizhan Dener, önce Hatay’daki Z.K.’yi arayıp, cinayeti anlattı, ardından da 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp evinin adresini verdi. ‘Hepsini vurdum’ diyen Dener, telefon açıkken tabancasındaki son kurşunu da kendi başına sıkarak yaşamına son verdi.

Denizhan Dener’in sevgilisi Z.K. da Hatay’dan olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener’in elinde olduğu belirlendi.

SEVGİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Denizhan Dener’in sevgilisi Z.K. da Hatay’dan olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener’in elinde olduğu belirlendi.

Adana'da kız isteme: 6 ölü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

21
Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

19
Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine tepkili

Paris Camisi yöneticisi siyasilerin ırkçı söylemlerine tepkili

19
Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

20
Okul zilinin kablosunu kesene 5 yıl hapis istemi

Okul zilinin kablosunu kesene 5 yıl hapis istemi

34
Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

Adana'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalanandı

17
CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

CHP'li başkan tartıştığı şahsı öldürdü

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM