taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5213
EURO
3,9275
ALTIN
140,80
PETR
46,8500

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

İki komşu aile arasında evlerin arasına duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşler bıçaklanarak öldürüldü.

19.06.2017 - 23:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18064 Sokak'ta meydana gelen olayda, Alçelik ve Ölmez aileleri arasında evlerinin arasındaki küçük bir arsaya duvar örme meselesi nedeniyle husumet oluştu. Ölmez ailesinin duvar örme isteğine karşı çıkan Alçelik ailesi arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşleri, komşuları 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez'in bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kaybeden Alçelik kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba-oğul ise polis tarafından cinayette kullanılan bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

KATİL ZANLISININ EVİNİ KUNDAKLADILAR

Polisin olay yerinde inceleme yapıp ayrılmasından sonra, Alçelik ailesinin yakınları katil zanlılarının evini kundakladı. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Ölmez ailesinin olayın hemen ardından boşalttığı belirtildi. Katil zanlılarının Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, baba Mehmet Ölmez'in verdiği ilk ifadede bıçağı kendisinin kullandığını söylediği öne sürüldü. 

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da polis aracıyla minibüs çarpıştı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis özel harekat timlerini taşıyan zırhlı midibüsle, minibüs çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Uçakta doğan bebeğe ömür boyu bedava bilet verildi
Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways, Koçi'ye gitmesi gerekirken acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Kız arkadaşını göremeyen liseli intihar etti
Bodrum'da kız arkadaşıyla görüşemeyince bunalıma giren 17 yaşındaki Alperen Öden, yaşamına son verdi.
Eskort sitesine giren Kayserili dolandırıldı
İnternet üzerinden eskort ile anlaşmaya çalışan 52 yaşındaki A.E., dolandırıcılara 250 TL kaptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

164
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası serbest

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası serbest

532
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

92
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

238
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

56
Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

95
Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

Katar'daki Türk birliğinden yeni görüntüler

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM