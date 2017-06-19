Adana'da komşu kavgası ölümle bitti

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18064 Sokak'ta meydana gelen olayda, Alçelik ve Ölmez aileleri arasında evlerinin arasındaki küçük bir arsaya duvar örme meselesi nedeniyle husumet oluştu. Ölmez ailesinin duvar örme isteğine karşı çıkan Alçelik ailesi arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşleri, komşuları 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez'in bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kaybeden Alçelik kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba-oğul ise polis tarafından cinayette kullanılan bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISININ EVİNİ KUNDAKLADILAR

Polisin olay yerinde inceleme yapıp ayrılmasından sonra, Alçelik ailesinin yakınları katil zanlılarının evini kundakladı. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Ölmez ailesinin olayın hemen ardından boşalttığı belirtildi. Katil zanlılarının Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, baba Mehmet Ölmez'in verdiği ilk ifadede bıçağı kendisinin kullandığını söylediği öne sürüldü.















