Adana'da 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran, evinin avlusunda cezaevinden yeni çıkan komsusu Mert S. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.





4 EL ATEŞ ETTİ

Saat 23:30 sularında İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Adana'da komşusu tarafından öldürüldü VİDEO

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.