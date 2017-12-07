taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8506
EURO
4,5468
ALTIN
156,44
PETR
61,4700

Adana'da komşusu tarafından öldürüldü

Adana'da hapisten çıkan komşusu ile tartışan İbrahim Taşkıran, evinin avlusunda öldürüldü.

DHA | 07.12.2017 - 04:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran, evinin avlusunda cezaevinden yeni çıkan komsusu Mert S. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Adana'da komşusu tarafından öldürüldü

4 EL ATEŞ ETTİ

Saat 23:30 sularında İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Adana'da komşusu tarafından öldürüldü VİDEO

Adana'da komşusu tarafından öldürüldü

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Ağrı'da kar tatili
Ağrı merkez ile Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde, köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullar ile liseler bugün için tatil edildi.
Başbakan Yardımcısı: Trump'ın kararı kabul edilemez
Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından konuşan Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, "kabul edilemez bir karar" ifadelerini kullandı.
Balat'ta ahşap binada yangın
İstanbul Balat'ta bir ahşap binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

71
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

127
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

88
İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

63
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

8
Beşiktaş kasasını doldurdu

Beşiktaş kasasını doldurdu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM