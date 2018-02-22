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Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarpıp kayıplara karışan sürücüyü kamyonetin altındaki kan izleri ele verdi. Sürücü sorgulaması sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 22.02.2018 - 11:29..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 18 Şubat'ta, Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'taki evlerinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok'a kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce hava fırlayıp yere düşen küçük çocuk, kanlar içinde kaldı.

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

DAMDAN DÜŞTÜ SANDILAR

Sesi duyup, dışarı çıkan vatandaşlar küçük Bünyamin'nin evin damından düştüğünü sandı. Aile yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Bünyamin'in kafatasındaki ezikten şüphelendi. Vatandaşların ifadesini alan polisler, yapılan sorguların tümünde küçük çocuğun damdan düştüğünü bilgisini aldı.

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

84 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın düşme olmadığı üzerinde duran uzman polisler, bu kez küçük çocuğun arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. 10 yaşındaki bir kızın, Bünyamin'e bir kamyonetin çarptığını söyleyince ekipler çevredeki 84 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

OLAY SONRASINDA KAMYONETİ TEMİZLETTİ

Olayın olduğu sırada kamyonetin sokağa girdiğini tespit eden polis, harekete geçti. Tüm güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polisler, kamyonet sürücüsü Şehmuz Özmen'in küçük çocuğa çarpmasının ardından akaryakıt istasyonunun yıkama bölümüne girdiğini, kamyonetinin altını ve ön kısmını yıkattırdığını tespit etti.

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

SERBEST BIRAKILDI

Tüm bu detayları tespit eden ekipler, kısa sürede Özmen'i yakaladı. Gözaltına alınan Özmen sorgusunda, küçük çocuğa çarptığının farkında olmadığını söyledi. Polis ise kamyonette yaptığı incelemede aracın altından kan izleri gördü.

Özmen, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

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