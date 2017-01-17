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Adana'da lüks araçlar taksi oluyor

Adana'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çakır, piyasa değeri 230 bin lira olan otomobili 160 bin TL’ye alarak taksi yaptı.

17.01.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim’den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı.

Adana'da lüks araçlar taksi oluyor

230 BİN LİRALIK BMW'Yİ TAKSİ YAPTI

Adana’da taksicilerin aldığı son model BMW 520-i, Wolkwagen Passat, Audi Tuscon ve Nissan Qashgai araçlar için Adana Şoförler Odası’nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.  Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, son model BMW 520-i alan şoför Murat Çakır’a girişiminden dolayı teşekkür etti.

Adana'da lüks araçlar taksi oluyor

''BABA OĞULA VERMEZ BU PARAYI''

ÖTV indirimi avantajının 2019 yılına kadar sürmesin isteyen Sözütek, “Yüzde 45 yarı yarıya gibi bir şey. Esnafımız da bunu karşılıksız bırakmadı. En güzel arabayı alıp halkımızın, toplumumuzun, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Bu jenerasyon değiştirir araçlarını. Baba oğula vermez bu parayı ama hükumet verdi. Esnaf verilen hizmetin sunulan güzelliği karşılıksız bırakmadı. Esnafa yansıtılan güzellik hemen halka sunuldu” dedi.

Adana'da lüks araçlar taksi oluyor

4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çakır da, daha kaliteli hizmet vermek için böyle bir girişiminde bulunduğu ifade etti. Çakır, “Adana’mıza daha kaliteli hizmeti verip, taksi kültürünü daha fazla çoğaltmak için devletin sunduğu bu referanstan yararlandım. Önceki aracım da yeniydi. Adana’da bir taneydi. Şu an daha iyisini yapmak istedim ve başardım. Ortalama 160 bin TL’ye mal oldu. Yüzde 45’lik indirimden yararlandım” diye konuştu.

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