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Adana'da macera olsun diye hırsızlık yaptılar

Hırsızlık suçundan yakalanan Berkcan K. ve Mehtap Damla D., macera ve heyecan olsun diye yaptıklarını söyledikten sonra serbest kaldı.

13.10.2017 - 11:01
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir markete giren Berkcan K. ve Mehtap Damla D., 183 lira değerinde ürün çaldı. İş yeri yetkilisi, olayı fark ettikten sonra polise başvurdu.

OYUN CD'Sİ ÇALDILAR

Daha sonra bir teknoloji mağazasına da giren sevgililer, buradan oyun CD'si alıp, parasını ödemeden ayrıldı.

Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen sevgilileri kısa sürede yakaladı.

Adana'da macera olsun diye hırsızlık yaptılar

"MACERA OLSUN DİYE YAPTIK"

Emniyete götürülen Berkcan K. ve Mehtap Damla D., ifadelerinde sevgili olduklarını belirterek, olay günü markette gezerken, macera olsun diye raflardaki marka ve miktarlarını hatırlamadıkları ürünleri aldıklarını söyledi. "Heyecan amaçlı, macera olsun diye yaptık; yaptığım hırsızlık olayından pişmanız" diyen çift, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da macera olsun diye hırsızlık yaptılar

Adana'da macera olsun diye hırsızlık yaptılar

Adana'da macera olsun diye hırsızlık yaptılar

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