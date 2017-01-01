Adana'da madencilere helikopterle gıda yardımı

İlçede özel bir maden ocağında çalışan işçiler, kar yağışının ardından yolun kapanmasıyla şantiyeden çıkamadı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Madencilerin yetkilileri arayıp bilgi vermesi üzerine belediye ekiplerinin şantiyenin yolunu açmak için yaklaşık 4 gündür başlattığı çalışma ise devam ediyor. İş makineleri ve işçilerle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü, madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, 2 metreyi bulan kar yüzünden şantiyeden çıkamayan işçilere ve dağdaki çobanlara askeri helikopterle gıda yardımı ulaştırıldı. Pozantı Garnizon Komutanı Mustafa Emrah Özkan ve maden işletmesi sahibi Necati Şen de helikopterle birlikte madene gitti.