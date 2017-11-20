Adana'da mağarada mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki Gerdağı- Kapuz Mevkii'nde gezintiye çıkan 4 arkadaştan ikisi de 25 yaşındaki Ömer Ekelik ve Abdulhakim Erol, girişi 1 metre genişliğinde 50 metre derinliğindeki bir kuyu şeklindeki mağaraya inip bir daha çıkamadı. Ekelik ve Erol'un mağaradan çıkamadıklarını söylemesi üzerine Mustafa Maviş ve İsrafil Yalın, jandarmayı arayarak yardım istedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye, itfaiye ekipleri ile birlikte gelen jandarma, mağarada mahsur kalan 2 arkadaşı kurtardı. Mağaradan çıkan Ömer Ekelik ve Abdulhakim Erol, sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemesi üzerine ifadelerine başvurularak serbest bırakıldı.