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Adana'da mahallelinin yakaladığı hırsız tekme-tokat dövüldü

Adana'da bir eve girmeye çalışan hırsız, mahalleli tarafından yakalanarak önce tekme-tokat dövüldü sonra polise teslim edildi.

08.03.2017 - 09:37
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Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60096 Sokak’ta meydana gelen olayda, gece geç saatte iki katlı müstakil bir evi gözüne kestiren Hakan K. (37), söz konusu evin ikinci katına hırsızlık amacıyla girmek istedi.

EV SAHİBİ KADIN ÇIĞLIK ATINCA MAHALLELİ YAKALADI

Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Ayşe A., karşısında hırsızı görünce korkuya kapılıp çığlık attı. O esnada işten eve gelen kardeşi, ablasının çığlığı üzerine eve doğru koşmaya başladı.

TEKEM-TOKAT DÖVÜLDÜ

Hırsızlık amacıyla girmek istediği evde beklemediği bir direnişle karşılaşan Hakan K., genç kızın kardeşine bıçak çekip, olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada gürültü üzerine mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Hakan K.’nın ağzı yüzü kanlar içinde kalırken, durum da polise bildirildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan zanlı, önce tedaisi için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Hakan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da mahallelinin yakaladığı hırsız tekme-tokat dövüldü

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