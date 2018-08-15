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Adana'da Mangal Park projesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların eğlenceli zamanlar geçirebilmesi için Mangal Park projesinin inşasına başladı.

İHA | 15.08.2018 - 13:38..
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısına halkın zaman geçirebilmesi için piknik alanı inşa etmeye başladı. Belediye, kebabın başkenti olan Adana'ya Mangal Park alanı inşa edip vatandaşların keyifli, huzurlu zaman geçirmesini hedefliyor.

Adana'da Mangal Park projesi

MANGAL PARK İÇİN KOLLAR SIVANDI

Mangal Park’ta gölgesi fazla olan yetişmiş ağaçların dikilmesine, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına hız verildi. Mangal Park’ın vatandaşların akşam saatlerinde de piknik yapmalarına imkan verecek güçlü ışıklandırma sistemleriyle donatılacağı bildirildi.

Adana'da Mangal Park projesi

ÇEŞİT ÇEŞİT FAALİYET ALANLARI OLACAK

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, hazırlanan proje doğrultusunda belirlenen alanlara barbeküler, çeşmeler, kameriyeler, tuvaletler, büfeler, piknik masalarının imalatına başladı. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, engellilerin yararlanacağı yollar, çocuk oyun parkları ve oyun grupları ile otoparkların bulunacağını söyledi.

Adana'da Mangal Park projesi

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