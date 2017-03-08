Adana’da markete patlayıcı atıldı: 1 yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, yüzleri maskeli 3 kişi, hazırladıkları EYP’yi marketin içine attı. EYP, market kapısın önünde büyük bir gürültüyle patladı. EYP’nin patladığı sırada market içerisinde ve dışında paniğe yol açarken, patlama sesiyle birlikte çevredeki vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

BİR MARKET ÇALIŞANI YARALANDI

Patlama esnasında içeride bulunan market çalışanı Rıfat Ç. kulağından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan Rıfat Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüzleri maskeli 3 kişinin terör örgütü sloganı atarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri, market çevresinde uzun namlulu silahlalar geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada, markette maddi hasar gelirken, çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı. Saldırganların yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.