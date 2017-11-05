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Adana'da markette silahlı gasp

Sarıçam ilçesinde bir markete giren yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, kasiyeri tehdit ederek kasadaki 5 bin lira ile 2 cep telefonunu aldı.

05.11.2017 - 02:37
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Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki bir markete giren yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki silahla kasiyer Ayşe Ş.'yi tehdit ederek kasadaki 5 bin lirayı aldı.

Ardından silahı market çalışanı Yasin Y'ye yönelten zanlılar, cep telefonlarını istedi.

Yasin Y'nin telefonların depo kısmında olduğunu söylemesi üzerine zanlılar, depodaki market çalışanlarına ait 2 adet cep telefonunu da alarak kaçtı.

Adana'da markette silahlı gasp

Kasiyer Ayşe Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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