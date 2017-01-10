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Adana'da markette silahlı soygun

Adana'da 2 kişi, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasasını soyarak kaçtı.

Ajanslar | 10.01.2017 - 23:16
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Olay, Mithat Paşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle marketin içerisine girip kasadaki parayı aldı. Soygunculardan birisi pompalı tüfeği kasiyere doğrulturken, diğer soyguncu kasadaki paraları aldı. Soyguncular paraları aldıktan sonra plakası belirlenemeyen bir motosikletle kaçtı.

Adana'da markette silahlı soygun

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede soyguncuların 400 TL civarında parayı çaldıkları anlaşıldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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