Adana'da Mehmetçik'e destek konvoyu

Adana’da sosyal medya üzerinden toplanan 2 bin kişi, 150 araç ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlere moral vermek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitti.

SOSYAL MEDYADAN BİR ARAYA GELDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için sosyal medyada ‘Adana Halk Harekatı’ ismiyle toplanan 2 bin kişi sabah saatlerinde Merkez Park’ta 150 araç ile toplandı.

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ASKERLERE MORAL VERMEK İSTEDİLER

Grup yöneticisi Ferdi Kavak, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, amaçlarının sadece askerlere moral vermek olduğunu söyledi. Öte yandan, grup içerisinden Bilal Atsan (20) ise motosikletiyle konvoya katıldı.

"VATANIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Atsan, “Bugün kısmet olursa motosikletimle oraya kadar gideceğim. Vatanım için her şeyi yapmaya hazırım” dedi. Araçların önünde Türk bayrakları asılı konvoy, daha sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na gitmek üzere yola çıktı.