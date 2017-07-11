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Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da yolcu minübüsünün dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

11.07.2017 - 15:57
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Ceyhan'ın Dokuztekne Mahallesi yakınlarında içinde yolcu bulunan minübüs dereye yuvarlandı.

İddiaya göre olay, Dutlu Mahallesi'ne taziye ziyaretine giden 53 yaşındaki sürücü Abdil Kabayel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada minibüste bulunan Gülhan Kabayel (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralan sürücü Abdil Kabayel, eşi Rahime Kabayel (37) ile çocukları Ozan (3), Hira (3), Samet Kıvanç (11) ve Mehmet Salih Kabayel (12) ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

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