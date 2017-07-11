Adana'da minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üssün içerisinde çok sayıda askeri araç ve ABD'nin askeri kargo uçağı görülüyor.

ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

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Katarlı Thani'nin yatı Çeşme'ye demir attı

Katar'ın eski başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin süper yatı 500 bin dolarlık yakıt aldı.