Adana'da minibüs soyguncusu yakalandı

Güntepe'nin savunmasında FETÖ ile alakasının olmadığını savunması üzerine, mahkeme başkanı ByLock'ta yapılan görüşmeleri hatırlattı.

ABD sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin ne zaman düzeleceği sorusuna, siyasi ilişkileri evliliğe benzeterek yanıt verdi.

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BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde general olan Abdullah al Hashmi, ülkesi ve İsrail'in 'kardeş' ABD'nin ise 'abi' ülke olduğunu söyledi.