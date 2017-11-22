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Adana'da minibüs soyguncusu yakalandı

Kent içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden para çaldığı belirlenen 27 yaşındaki Serkan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22.11.2017 - 11:47
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Adana'nın Seyhan ilçesiinde seferlerini tamamlayıp son duraklarına gelen minibüslerin şoförlerinin indiğini gören Serkan D., gizlendiği araçlarda, sürücülerin bıraktığı paraları çaldı.

PARALARI ALIP KAÇTI

Şüpheli, iki minibüsten toplam 950 lira çalıp kaçtı. Paraların yerinde olmadığını fark eden minibüsçüler, araç içindeki güvenlik kameralarından hırsızlığı belirleyip polisi aradı.

Adana'da minibüs soyguncusu yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Durağa gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen Serkan D., kısa sürede yakalandı. Serkan D., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

Adana'da minibüs soyguncusu yakalandı

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