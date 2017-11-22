Adana'da minibüs soyguncusu yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesiinde seferlerini tamamlayıp son duraklarına gelen minibüslerin şoförlerinin indiğini gören Serkan D., gizlendiği araçlarda, sürücülerin bıraktığı paraları çaldı.
PARALARI ALIP KAÇTI
Şüpheli, iki minibüsten toplam 950 lira çalıp kaçtı. Paraların yerinde olmadığını fark eden minibüsçüler, araç içindeki güvenlik kameralarından hırsızlığı belirleyip polisi aradı.
GÖZALTINA ALINDI
Durağa gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen Serkan D., kısa sürede yakalandı. Serkan D., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.