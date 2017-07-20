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Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Hazır mutfak ve ev mobilyaları üreten fabrikanın boya deposunda çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu.

20.07.2017 - 23:17
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Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik mobilya fabrikasının boya deposunda çıktı. Mesainin bittiği saatte fabrikadan dumanların yükseldiğini gören site bekçisi, itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Depodaki boya ve tinerlerin hızla alev almasıyla yangın, tüm fabrikayı sardı.

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, köpüklü su sıkarak yangına müdahale etti. Merdivenli araçla hem yukarıdan hem de aşağıdan alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmekte zorlanırken, su biten itfaiye araçlarına ise defalarca tankerlerde takviye yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

CEP TELEFONU İLE CANLI YAYIN YAPTI

İtfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının yangını söndürmek için sarf ederken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ise çalışmaları film gibi izlediler. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Facebook üzerinden yangını canlı olarak arkadaşlarına izlettiler. İtfaiye ekipleri, soğutma işlemini tamamladıktan sonra yangının kesin çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatacak.

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Adana'da mobilya fabrikasında yangın

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