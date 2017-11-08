taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.272
USD
3,8733
EURO
4,4892
ALTIN
159,02
PETR
63,3100

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

Adana'da 28 yaşındaki Burhan T., çaldığı motosikleti götürdüğü tamircinin tuvaletinde yakalanarak tutuklandı.

08.11.2017 - 10:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan ilçesi Emek mahallesinde oturan Hakan Coşkun'a ait motosiklet, evinin önünden kilidi kırılarak çalındı.

Motosikletin yerinde olmadığını fark eden Hakan Coşkun, şikayetçi oldu.

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri yaptıkları incelemede, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi.

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

TUVALETTE YAKALANDI

Soruşturma başlatan polis, çalınan motosikletin bir tamirciye götürüldüğünü tespit etti. Tamirciye giden polis, hırsızlık zanlısı Burhan T.'yi tuvalette yakaladı. Motosiklet, sahibine teslim edilirken, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Burhan T., tutuklandı.

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

Adana'da motosiklet hırsızı tuvalette yakalandı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de martıların dansı
İzmir'de gökyüzünde dans eden martıların güzelliği büyüledi.
Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 101 kilo eroin bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan, Van'da PKK tarafından şehit edilen Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak
PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir okula verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

82
Beşiktaş'ın Talisca planı

Beşiktaş'ın Talisca planı

22
Aykut Kocaman'ın 3 şartı

Aykut Kocaman'ın 3 şartı

25
Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

90
Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

199
Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

54
Şehit Mehmet Sakallı'ya veda

Şehit Mehmet Sakallı'ya veda

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM