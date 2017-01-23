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Adana'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletin otomobile çarpması sonucu Suriye uyruklu 20 yaşındaki Hasan Yakdı öldü, akrabası 22 yaşındaki Ahmed Yakdı ise ağır yaralandı.

23.01.2017 - 04:36
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Adana'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

 

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Yakdı'nın kullandığı 01 C 3148 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp Erman Soral yönetimindeki 01 EHS 90 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Kazadının şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hasan Yakdı ile yolcu konumundaki akrabası Ahmet Yakdı, yola savruldu. Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden Hasan Yakdı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Ahmed Yakdı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hasan Yakdı'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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