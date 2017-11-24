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Adana'da motosikletli kapkaç anı

Hamidiye O.'nun çantasının kapkaç yöntemiyle çalan Veysi E., yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 24.11.2017 - 12:21
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Merkez Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden Hamidiye O.'nun içinde 300 lira para ve cep telefonu olan çantası plakasız motosiklet kullanan bir kişi tarafından kapkaç yönetimi ile çalındı.

KAPKAÇÇIYI KOVALADI, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bir süre kapkaççıyı kovalayan Hamidiye O., daha sonra polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Adana'da motosikletli kapkaç anı

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Bir iş yerinin güvenlik kamera kaydına yansıyan kapkaç anını izleyen polis, şüphenin daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Veysi E. olduğunu belirledi. Polis, Veysi E.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da motosikletli kapkaç anı

Adana'da motosikletli kapkaç anı

Adana'da motosikletli kapkaç anı

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