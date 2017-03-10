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Adana'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

Adana'da, durdurmak istedikleri şüpheli otomobilin çarpması sonucu kaza yapan motosikletli 2 polis yaralandı.

10.03.2017 - 01:44
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Adana'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesi Ataken Mahallesi 2316 Sokak'ta devriye görevindeki motosikletli polisler, şüpheli buldukları 33 CLA 90 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

OTOMOBİLİ POLİS EKİPLERİNİN ÖNÜNE KIRDI

Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü iddiaya göre polis ekiplerinin önüne kırarak kaza yapmalarına sebep oldu. Motosikletteki 2 polis yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı.

Adana'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza yapan polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, kiralık olduğunu belirlediği otomobili merkez Seyhan ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2227 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.

Adana'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Kiralama şirketinden otomobili M.M.S'nin kiraladığını tespit eden polis, şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. M.M.S, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı

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