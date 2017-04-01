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Adana'da muhtar tartıştığı genci öldürdü

Adana'da 23 yaşındaki Murat Aygün, kavga ettiği mahalle muhtarı 41 yaşındaki Metin G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

01.04.2017 - 04:41
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kavaklı Mahalle Muhtarı Metin G. ile Murat Aygün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCASINI ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesi üzere Metin G., belinden tabancasını çekip Aygün'e ateş etti. Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Aygün, ambulans ile kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay, sonrası Metin G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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