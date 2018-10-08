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Adana'da nehir kenarında otururken burnundan vuruldu

Seyhan Nehri kenarında bir bankta oturan Alperen Berber, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA | 08.10.2018 - 09:35..
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Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısındaki banka oturdu.

BURNUNDAN VURULDU

Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atılabilen tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi, Berber'i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber'i gören arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

TÜFEĞİ KULLANAN KİŞİ ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berber'i, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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