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Adana'da nehre düşen araçtaki kadını babası kurtardı

El freni çekilmeyince Seyhan Nehri'ne düşen araçtaki kadın suya atlayan babası tarafından kurtarıldı.

DHA | 29.05.2018 - 07:01..
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Seyhan Nehri üzerinde bulunan eski baraj kapakları bölümü yakınlarında park halindeki Nuri Göz'e ait 80 AFF 466 plakalı hafif ticari araç, içerisinde Çizem Göz (22) bulunduğu esnada el freni çekilmediği için nehre doğru hareket etti.

KIZINI KURTARMAK İÇİN CAMI TAŞLA KIRDI

Nehre düşen araçta mahsur kalan Göz'ü kurtarmak için babası Nuri Göz suya atladı. Kızını araçtan çıkartmak için taşla ön camı kırmaya çalışan baba, bu girişiminde başarısız olunca aracın yan camını kırdı.

Adana'da nehre düşen araçtaki kadını babası kurtardı

Adana'da nehre düşen araçtaki kadını babası kurtardı VİDEO

EL FRENİNİ UNUTUNCA NEHRE DÜŞTÜ

Camı kırmasının ardından aracın bir kapısını da açmayı başaran Nuri Göz, kızını kıyıya çıkarttı.

Olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolleri yapılan baba ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, baba Göz'ün araçta oturdukları sırada bir arkadaşını görünce el frenini çekmeyi unutup indiği iddia edildi.

Adana'da nehre düşen araçtaki kadını babası kurtardı

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