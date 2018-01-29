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Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

Adana’da garsonluk yapan Ahmet Yiğit, balık avlamak için gittiği baraj kenarında nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

İHA | 29.01.2018 - 11:16..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde sık sık gittiği Çatalan Barajı kenarında balık tuttuğu sırada sarı siyah renklerdeki sürüngenle karşılaşan Ahmet Yiğit, internet üzerinden yaptığı araştırmada hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli "Türk Semenderi" olduğunu anladı.

Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

Bir süre evinde omurgasız canlılarla beslediği semendere daha fazla bakamayacağını farkeden Yiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

"MASKOT SANDIM"

Ahmet Yiğit, hayvanı sürekli balık tutmaya gittiği baraj kenarında gördüğünü belirterek, "Yaprak altında görünce üzerindeki sarı ve siyah renklerden dolayı maskot sandım. Hayvana doğru yaklaştığımda hareket ettiğini gördüm ve merak edip internetten araştırma yaptım. Nesli tükenmekte olan Türk Semenderiymiş ve koruma altında olduğunu gördüm. Genelde nemli bölgelerde yaşıyormuş bu hayvan. O bölgede yaşayamayacağını düşündüm ve gerekli yerlere bilgi verdim koruma altına alınması için. Yetkili kişiler bu hayvanın Türkiye’de Hatay ve Elazığ’da iki yerde göründüğünü söylediler." dedi.

Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKEN BİR TÜR"

Sürüngen hayvan uzmanı Can Yılmaz ise, "Kuyruklu kurbağalardan biri olarak bilinen lekeli semender ülkemizde Adana, Mersin, Hatay, Erzincan, Bitlis ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerleşim gösterir. Vücut kalın yapılı olup 25 santimetre olabiliyor. İsmini vücudunun üzerindeki sarı lekelerden almıştır. 3 ila bin metre yükseklik arasında yaşamaktadır. Bu semender tehlikeye yakın statüsünde yer almaktadır. Bu yüzden koruma altına alınması gereken bir türdür." diye konuştu.

Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

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