Adana'da nikahsız eşini bıçaklayarak öldürdü

Gece saat 03:00 sularında Çukurova'da bir sitede meydana gelen olayda, Gamze İlhan vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Soner Uçku olay sonrası kaçarken, İlhan hayatını kaybetti.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir çocukları olan Soner Uçku ve Gamze İlhan çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



